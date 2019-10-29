FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RTRA XFRA US88875G1013 TIZIANA LI.ADR /10 LS-,03,
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2019. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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