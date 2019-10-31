Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Donnerstag, 31.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien
Gezwitschert! Cannabis waschen, schneiden, föhnen auf einer gewaltigen Fläche!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0H1DM ISIN: NO0010299068 Ticker-Symbol: B7X 
Frankfurt
31.10.19
08:06 Uhr
0,003 Euro
+0,000
+13,64 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
THIN FILM ELECTRONICS ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THIN FILM ELECTRONICS ASA 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BOART LONGYEAR
BOART LONGYEAR LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BOART LONGYEAR LIMITED0,003-28,57 %
BUCKEYE PARTNERS LP37,220-0,27 %
C&J ENERGY SERVICES INC7,5500,00 %
THIN FILM ELECTRONICS ASA0,003+13,64 %