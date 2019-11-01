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COBALT 27 CAPITAL CORP3,000+4,38 %
NAVAMEDIC ASA2,700+10,66 %
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC3,800-2,56 %
TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED0,013-25,71 %
THIN FILM ELECTRONICS ASA0,002-22,73 %