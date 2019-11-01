FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P.
T2A XFRA AU000000TZN3 TERRAMIN AUSTRALIA LTD.
B8D XFRA AU000000BLY8 BOART LONGYEAR GROUP
27O XFRA CA19075M3093 COBALT 27 CAPITAL CORP.
XFRA US48669A1088 KEANE GROUP INC. DL-,01
N1A XFRA NO0010205966 NAVAMEDIC ASA NK 1
B7X XFRA NO0010299068 THIN FILM ELECTRON.NK 2,2
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B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P.
T2A XFRA AU000000TZN3 TERRAMIN AUSTRALIA LTD.
B8D XFRA AU000000BLY8 BOART LONGYEAR GROUP
27O XFRA CA19075M3093 COBALT 27 CAPITAL CORP.
XFRA US48669A1088 KEANE GROUP INC. DL-,01
N1A XFRA NO0010205966 NAVAMEDIC ASA NK 1
B7X XFRA NO0010299068 THIN FILM ELECTRON.NK 2,2