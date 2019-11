Xiamen, China (ots/PRNewswire) -- - Die preisgekrönte tragbare USB-Freisprecheinrichtung CP900 fürpersönliche Gespräche, "Huddle Rooms" und unterwegs- - Die neueste Microsoft Teams Rooms MVC300 für Diskussionsräume,eine MTR-Komplettlösung von Yealink für Fokusräume sowie kleine,mittlere und große Konferenzräume Yealink, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Unified Communications (UC), stellt seine neuen Produkte, die USB-Freisprecheinrichtung CP900 und Microsoft Teams Rooms (MTR) MVC300 vor, die das große Sprach- und Videogeräteportfolio des Unternehmens für Microsoft Teams erweitern und verschiedene Szenarien und Benutzeranforderungen abdecken.CP900: hervorragende Freisprecheinrichtung für unterwegsZu den neuen Geräten gehören Yealink CP900, eine tragbare USB/Bluetooth-Freisprecheinrichtung für persönliche Gespräche, "Huddle Rooms" und unterwegs. Die Yealink CP900 wurde mit dem rAVe Best of InfoComm 2019 Award für das beste Audiogerät für Räume ausgezeichnet.- Hohe Audioqualität, damit Benutzer besser gehört werden und leichter partizipieren könnenMit der CP900 erleben Benutzer eine kristallklare Tonqualität dank störungsfreier HD-Audio-Technologie von Yealink und Beamforming mit sechs Mikrophonen für eine erstklassige Vollduplex-Erfahrung inklusive AEC (akustischer Echounterdrückung), NS (Geräuschunterdrückung) und DSP (digitaler Signalverarbeitung), damit jeder Teilnehmer deutlich gehört wird und uneingeschränkt partizipieren kann.- Einfacher Anschluss und Tragbarkeit für schnellen EinsatzDie Yealink CP900 lässt sich über Plug-and-Play-USB-Kabel-Anschlüsse oder Bluetooth-Anschlüsse ganz leicht an Computer, Smartphones und Tablets anschließen.- Intelligente Touchbedienung für eine interaktive ErfahrungMehrere intelligente Tasten für eine umfassende Anrufsteuerung bieten eine schnell erlernbare Erfahrung und sorgen für Effektivität der Anrufe. Die Tiefenintegration in Microsoft Teams erfolgt über eine speziellen Teams-Taste, über die Benutzer leichter mit dem Gerät interagieren und die Zusammenarbeit über Teams genießen können.MVC800, MVC500 und MVC300: ein umfassendes Paket an MTR-Video-LösungenYealink hat MVC300 für Diskussionsräume mit einer speziellen Freisprecheinrichtung und Kamera ausgestattet. Die Freisprecheinrichtung CP900 funktioniert mit MVC300 als flexibles Peripheriegerät und kombiniert Mikrofon und Lautsprecher für eine hervorragende Audioqualität. Die Kamera UVC30 unterstützt die automatische Rahmenkontrolle, so dass Benutzer nicht mit PTZ-Steuerelementen umgehen müssen.Das Videolösungspaket der Serie MVC bieten alles, was Sie benötigen, um nahtlos und intelligent mit Teams-Benutzern zu interagieren, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Zur Serie MVC gehören jetzt die brandneuen Produkte MVC300, MVC500 und MVC800, die für immersive Microsoft Teams-Meetings in Diskussionsräume sowie kleinen, mittelgroßen und großen Konferenzräumen entwickelt wurden."Yealink möchte seinen Kunden eine zuverlässigere und flexiblere Geräteauswahl bieten, so dass sie leichter die gewünschten Lösungen auswählen können und dank Geräten aus einer Hand einfacher zusammenarbeiten können", sagte Stone Lu, Mitbegründer und Vice Chairman of Sales and Marketing von Yealink.Übersicht über die große Auswahl an Video- und Audiogeräten für Microsoft Teams:- Für Microsoft Teams zertifizierte Audiogeräte:Tischtelefon T55A, T56A und T58A für den persönlichen SchreibtischFreisprecheinrichtung CP900 für persönliche Gespräche, "Huddle Rooms"und unterwegsKonferenztelefon CP960 für den Konferenzraum - Für Microsoft Teams zertifizierte Videogeräte:MTR MVC800 für mittelgroße und große BesprechungszimmerMTR MVC500 für kleine BesprechungszimmerMTR MVC300 für Diskussionsräume und kleine BesprechungszimmerVideotelefon VP59 für den persönlichen Schreibtisch undVorstandszimmer "Mit den für Microsoft Teams zertifizierten Geräten und Lösungen für Microsoft Teams Rooms bietet Yealink den Kunden ein Lösungsportfolio für jeden Benutzer und jedes Szenario", sagte Ilya Bukshteyn, Partner Director, Microsoft Teams Devices. "Da unsere Kunden an ihren modernen Arbeitsplätzen bei Anrufen und Meetings immer mehr von Microsoft Teams abhängig sind, spielen Geräte wie Yealink CP900 eine wichtige Rolle, indem sie den modernen hochmobilen Benutzern eine qualitativ hochwertige Erfahrung bieten."Am Yealink-Stand Nr. 1613 auf der Microsoft Ignite wird das komplette Angebot von Yealink an Sprach- und Videolösungen für Microsoft Teams ausgestellt. Alle in diesem Artikel genannten Geräte sind ab sofort bestellbar. Weitere Informationen über die Geräte erhalten Sie auf der Seite zu unseren Lösungen https://www.yealink.com/solution_7.html oder bei einem Yealink-Experten für Microsoft über UCinfo@yealink.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1022151/Yealink_CP900.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1022152/Yealink_MVC300.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/893392/Logo.jpgOriginal-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133912/4429373