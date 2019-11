USERCUBE accède à la certification ISO/CEI 27001:2013 délivrée par Bureau Veritas pour sa solution IGA (Identity Governance and Administration) en SaaS

USERCUBE, éditeur de solutions d'administration et de gouvernance des identités (IGA), joue la carte de la qualité en bâtissant un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) ISO/CEI 27001:2013 sur un périmètre incluant la totalité de sa solution SaaS.

Ce SMSI est certifié par Bureau Veritas neuf mois seulement après en avoir scellé la première pierre. La réalisation de cet édifice a mobilisé l'ensemble des forces vives de USERCUBE, ce qui a permis d'ancrer durablement la politique et les principes retenus dans la culture partagée de l'entreprise.

La solution certifiée garantit les clients et leurs données au sein de la solution, mais également les prospects, les employés, et le respect des règlements, notamment le RGPD. Les objectifs assignés par USERCUBE à son SMSI sont mesurés par la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la qualité des données et des traitements associés, chez USERCUBE et chez chaque client.

Christophe Grangeon, Directeur général de USERCUBE « La qualité et la sécurité sont deux composantes-clés et principes fondateurs de USERCUBE. L'attribution de la certification ISO/CEI 27001:2013 par Bureau Veritas est une véritable récompense pour l'ensemble de nos équipes et démontre notre volonté de proposer une solution IGA 100 % SaaS qui repose sur les plus hauts standards du marché. Nous allons continuer de faire évoluer notre offre en continu. Nous remercions également le cabinet Phorcys qui nous a accompagnés dans cette démarche de certification et nous a permis de prendre les bonnes orientations. »

Fort de cette nouvelle certification, USERCUBE étend donc son avantage concurrentiel en se positionnant comme le seul éditeur de solutions IGA en SaaS certifié ISO/CEI 27001:2013.

Christophe Grangeon « Le marché de l'IGA est en train de basculer massivement et rapidement vers le SaaS. La plupart des acteurs historiques , faute de disposer d'une offre SaaS, proposent leur offre « on premise » hébergée et opérée par un intégrateur. Ces « bricolages » ne résistent pas à une évaluation un peu sérieuse. A contrario, Usercube est la seule offre nativement disponible en SaaS et on premise de manière réversible. La certification ISO 27001, de plus en plus imposée par les Responsables Sécurité Informatique (RSSI) comme un pré-requis aux projets SaaS, nous permet d'augmenter encore plus notre avance sur le marché »