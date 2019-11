Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das XTAR VC8, das erste Universal-Ladegerät mit acht Steckplätzen in der Geschichte von XTAR, ist ein intelligentes Typ-C-Ladegerät, das acht 21700 geschützte Batterien gleichzeitig aufladen und die Funktion der Batteriekapazität testen kann. Das XTAR VC8 wurde am 8. November 2019 eingeführt und ist auch über Amazon erhältlich.In den vergangenen Jahren haben sich 21700 Batterien für den Gebrauch in verschiedenen Bereichen durchgesetzt, wie z. B. Elektroautos, Ladegeräte, Vape-Geräte, Kardanringe usw. 21700 Batterien werden als eine Verbesserung von 18650 Batterien angesehen, da sie über eine höhere Kapazität und stärkere Wattleistung verfügen. Laut zuverlässigen Testdaten ist die monomerspezifische Energie etwa 20 % höher und die Kapazität 35 % größer als bei 18650 Batterien. Das senkt die Fertigungskosten um 9 %.Um der sich stetig wandelnden Marktnachfrage gerecht zu werden, hat XTAR an seiner eigenen Produktlinie positive Veränderungen vorgenommen und erstmals intelligente 21700 Achtfach-Ladegeräte eingeführt. Das XTAR VC8 Multifunktionsladegerät mit acht Steckplätzen unterscheidet sich von herkömmlichen Achtfach-Ladegeräten. Es nutzt einen Typ-C-Anschluss, um QC3.0 Schnellladung und eine maximale Ladegeschwindigkeit von 3A zu unterstützen. Darüber hinaus erkennt das XTAR VC8 den Status der Batterie automatisch und lädt die Batterie dann mit der entsprechenden Stromstärke auf."Neben der intelligenten Ladefunktion bietet das Ladegerät fünf optionale Stromstärken, zwischen denen Nutzer je nach Bedarf wählen können. Im Bewertungsmodus testet das Ladegerät die echte Kapazität, indem die Batterien geladen, entladen und wieder geladen werden. Mit dem stabilen 300ma Entladestrom wird die echte Kapazität der Batterie präzise gemessen, sodass Nutzer wissen können, ob die Batteriekapazität überbewertet ist oder nicht, und leistungsstarke Batterien von schwachen Batterien unterscheiden können", so David, CEO von XTAR.Informationen zu XTARXTAR, ein nationales High-Tech-Unternehmen, verfügt seit 13 Jahren über ein sehr professionelles F&E-Team und ein perfektes Lieferkettensystem. Innovation und Qualitätskontrolle sind dem Unternehmen seit jeher ein besonderes Anliegen. XTAR hat im Laufe der Jahre viele Produkte der ersten Generation entwickelt, sowie intelligente Lithium-Ladegeräte und LED-Taschenlampen zum Tauchen, für die Nutzung im Freien sowie für anderweitigen Einsatz. XTAR spezialisiert sich seit jeher auf die Herstellung hochwertiger Produkte und hat diese erfolgreich in über 120 Ländern und Regionen rund um die Welt vertrieben.Pressekontakt:Telefon: +86-755-2550-7076E-Mail: info@xtar.ccInternet: www.xtar.ccFacebook @ShenzhenXTARInstagram @xtar_officialOriginal-Content von: Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135805/4436145