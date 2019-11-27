FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2019
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
X0M1 XFRA US98419J2069 XOMA CORP. DL -,0005
T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES CHINA HLDGS HD -,10
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
X0M1 XFRA US98419J2069 XOMA CORP. DL -,0005
T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES CHINA HLDGS HD -,10
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC