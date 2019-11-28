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NATIONAL GRID PLC10,894+1,68 %
TARUGA MINERALS LIMITED0,0020,00 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD1,690-12,89 %
XOMA CORPORATION21,720-0,37 %