DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CNH INDUSTR.FIN.EUR.17/22 XS1616917800 29.11.2019 HZE/EOT
CNH INDUSTR.FIN.EUR.16/23 XS1412424662 29.11.2019 HZE/EOT
CNH INDUSTR.FIN.EUR.14/21 XS1114452060 29.11.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CNH INDUSTR.FIN.EUR.17/22 XS1616917800 29.11.2019 HZE/EOT
CNH INDUSTR.FIN.EUR.16/23 XS1412424662 29.11.2019 HZE/EOT
CNH INDUSTR.FIN.EUR.14/21 XS1114452060 29.11.2019 HZE/EOT