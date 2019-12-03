Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Dienstag, 03.12.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868770 ISIN: IT0001398541 Ticker-Symbol: GRJ 
Frankfurt
03.12.19
09:40 Uhr
0,433 Euro
+0,188
+76,73 %
Branche
Medien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,235
0,287
09:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GEDI GRUPPO EDITORIALE
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA0,433+76,73 %