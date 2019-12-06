DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 12/22 DE000HSH34J7 BAW/UFN
HCOB IS 14/21 DE000HSH4TL1 BAW/UFN
HCOB IS 13/23 VAR DE000HSH4F15 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HCOB IS 12/22 DE000HSH34J7 BAW/UFN
HCOB IS 14/21 DE000HSH4TL1 BAW/UFN
HCOB IS 13/23 VAR DE000HSH4F15 BAW/UFN