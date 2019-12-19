DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 DE000HLB4CR7 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01A/19 DE000HLB3WX5 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4BK4 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/24 DE000HLB4CQ9 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04J/17 DE000HLB4EJ0 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01F/19 DE000HLB3W05 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01E/19 DE000HLB3WZ0 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01B/19 DE000HLB3WY3 23.12.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/26 DE000HLB4CR7 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01A/19 DE000HLB3WX5 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4BK4 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/24 DE000HLB4CQ9 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA04J/17 DE000HLB4EJ0 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01F/19 DE000HLB3W05 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01E/19 DE000HLB3WZ0 23.12.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01B/19 DE000HLB3WY3 23.12.2019 HZE/EOT