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AFRICAN PHOENIX INVESTMENTS LIMITED0,021-52,33 %
DAH CHONG HONG HOLDINGS LTD0,436-100,00 %
MEDICINES COMPANY76,000,00 %
TRINSEO SA31,600-1,86 %