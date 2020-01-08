FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.01.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MZN XFRA US5846881051 MEDICINES CO. DL-,001
49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.
TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01
NXHA XFRA ZAE000221370 AFRICAN PHOENIX I.RC-,025
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
MZN XFRA US5846881051 MEDICINES CO. DL-,001
49D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.
TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01
NXHA XFRA ZAE000221370 AFRICAN PHOENIX I.RC-,025