Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag, 17. Januar 2020, in die Rückrunde der Saison 2019/2020. Das ZDF überträgt das Auftaktmatch zum 18. Spieltag zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach live aus Gelsenkirchen - der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenzweiten. Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr aus der Veltins-Arena. Das Spiel kommentiert ab 20.30 Uhr Oliver Schmidt.Beide Teams hatten die Hinrunde am 17. Spieltag mit einem Unentschieden beendet: Schalke musste sich in der heimischen Arena mit einem 2:2 gegen Freiburg begnügen. Der Tabellenzweite Gladbach spielte 0:0 bei Hertha BSC Berlin.