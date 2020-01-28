Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) Distribution Results of Bank Bonds to Qualified Investors 28-Jan-2020 / 15:13 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1918/039 I??SEL BILGILERE ILISKIN ÖZEL DURUM A??IKLAMA FORMU Ortakligin Unvani /Ortaklarin Adi: T.GARANTI BANKASI A.S. Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Besiktas/ISTANBUL Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888 Ortakligin yatirimci/pay sahipleri ile iliskiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422 Tarih: 28.01.2020 Konu: Nitelikli Yatirimci Yapilandirilmis Borçlanma Araci Ihraç Sonucu Borsa Istanbul A.S. Baskanligi'na 34467 Emirgan, ISTANBUL Açiklanacak Özel Durum: 64 gün vadeli 31.420.000 TRY nominal degerdeki yapilandirilmis borçlanma araçlarinin nitelikli yatirimcilara ihraci (28.01.2020) itibariyle gerçeklestirilmistir. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019 Ilgili Ihraç Tavani Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 20.000.000.000 Ihraç Tavani Kiymet Türü Borçlanma Araci Satis Türü Nitelikli Yatirimciya Satis Yurt Içi / Yurt Disi Yurt Içi Ihraç Edilecek Sermaye Piyasasi Araci Bilgileri Türü Vadesi 01.04.2020 Vade (Gün Sayisi) 64 Faiz Orani Türü Satis Sekli Nitelikli Yatirimciya Satis ISIN Kodu TR0GRAN018C1 Satisa Baslanma Tarihi 27.01.2020 Satisin Tamamlanma Tarihi 27.01.2020 Vade Baslangiç Tarihi 28.01.2020 Satisi Gerçeklestirilen 31.420.000 Nominal Tutar Kupon Sayisi - Itfa Tarihi 01.04.2020 Yatirimci Hesaplarina Ödenme 01.04.2020 Tarihi *Açiklamanin Ingilizce versiyonuna asagida yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. Distribution Results of Bank Bonds to Qualified Investors The issuance of the structured notes in the nominal value of TRY 31,420,000 with a maturity of 64 days to be sold to qualified investors has been realized as of (28.01.2020). Board Decision Date 07.11.2019 Related Issue Limit Info Currency Unit TRY TRY Limit 20,000,000,000 20.000.000.000 Issue Limit Debt Securities Dept Securities Security Type Sale Type Sale To Public Offering-Sale Qualified To Qualified Investor Investors Domestic / Domestic Domestic Overseas Capital Market Instrument To Be Issued Info Maturity Date 01.04.2020 Maturity (Day) 64 Interest Rate Type Sale Type Sale To Qualified Investors ISIN Code TR0GRAN018C1 Starting Date of Sale 27.01.2020 Ending Date of Sale 27.01.2020 Maturity Starting Date 28.01.2020 Nominal Value of Capital 31,420,000 Market Instrument Sold Coupon Number Redemption Date 01.04.2020 Payment Date 01.04.2020 *In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. Yukaridaki açiklamalarimizin, Sermaye Piyasasi Kurulunun II.15.1 sayili Özel Durumlar Tebliginde yer alan esaslara uygun oldugunu, bu konuda tarafimiza ulasan bilgileri tam olarak yansittigini; bilgilerin defter, kayit ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalari gösterdigimizi ve yapilan bu açiklamalardan sorumlu oldugumuzu beyan ederiz. Saygilarimizla, T.GARANTI BANKASI A.S. GENEL MÜDÜRLÜK Ömer ??IRKIN Aydin GÜLER Direktör Genel Müdür Yardimcisi 28.01.2020 Saat: 28.01.2020 Saat: ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD OAM Categories: 3.1. Additional regulated information required to be disclosed under the laws of a Member State Sequence No.: 43061 EQS News ID: 962525 End of Announcement EQS News Service

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January 28, 2020 10:14 ET (15:14 GMT)