FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PERENTI GLOBAL LTD FWG AU0000061897
AB/FROM ONWARDS 30.01.2020 15:28 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PERENTI GLOBAL LTD FWG AU0000061897
AB/FROM ONWARDS 30.01.2020 15:28 CET
PERENTI GLOBAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de