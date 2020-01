Berlin (ots) - radioeins vom rbb präsentiert vom 10. bis 14. Februar 2020 die Reihe "Can's Cinema" mit fünf Dokumentarfilmen von Can Dündar. Kinoexperte Knut Elstermann stellt die Filme zusammen mit Can Dündar im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin vor. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nach den Filmen gibt es Diskussionsrunden u. a. mit Fatih Akin, Shermin Langhoff und Cem Özdemir.Can DündarCan Dündar, bekannt als ehemaliger Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, lebt seit Jahren im Exil in Berlin. In Deutschland setzt sich der Journalist und Autor weiterhin für das Thema Pressefreiheit ein. Was viele nicht wissen: Er hat auch lange als Dokumentarfilmer in der Türkei gearbeitet und dabei viele Porträts gedreht. In Berlin wollte er immer seine Dokumentarfilme und damit seine Sicht auf die Türkei zeigen.Gemeinsam mit radioeins vom rbb hat er die Filmreihe "Can's Cinema" entwickelt. Can Dündar: "Seit ich in Deutschland angekommen bin, ist mir aufgefallen, dass die Türkei immer nur mit Schlagworten wie 'Erdogan', 'DITIB', 'IS' und 'Einwanderer' in Verbindung gebracht wird. Das ist nicht fair. Die Türkei hat viel mehr zu bieten: mit ihrer Geschichte, der kemalistischen Revolution, der Kunst, dem Theater, dem Kino und der Musik. Mit meinen Dokumentarfilmen möchte ich den Menschen hier zeigen, wie vielfältig das politische, soziale und kulturelle Leben in der Türkei sein kann."Einladung zur BerichterstattungPressekolleginnen und -kollegen, die über die Reihe berichten und einen oder mehrere Filmabende besuchen möchten, laden wir herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis spätestens 7. Februar 2020 an und nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse presseservice_termine@rbb-online.de. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Veranstaltungsort: Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30, 10178 Berlin.Die Filme im ÜberblickMustafa (Montag, 10. Februar)Dokumentarfilm über Mustafa Kemal Atatürk, den Gründer der Türkischen Republik. Der 2008 produzierte Film hatte eine Reichweite von über einer Million Zuschauern und löste in der Türkei eine große Debatte aus, da Teile des Films Atatürks Privatleben kontrovers beleuchten.The Agly King: Yilmaz Güney (Dienstag, 11. Februar)Yilmaz Güney war einer der wichtigsten Filmregisseure der Türkei. Der Schriftsteller, Dichter, Drehbuchautor und Aktivist wurde wegen Mordes angeklagt und verbrachte fünf Jahre im Gefängnis. Güney starb im Exil. Nach der Filmvorführung gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur Fatih Akin, der ein Bewunderer Güneys ist.What is it called the "Theatre" (Mittwoch, 12. Februar)Ein Dokumentarfilm über die Gründung des türkischen Nationaltheaters. Initiator war der in Deutschland geborene Opernregisseur und Produzent Carl Ebert, der nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Deutschland verließ und 1936 auf Betreiben von Atatürk nach Ankara kam. Shermin Langhoff, Intendantin des Gorki-Theaters, wird mit Can Dündar über die Kraft des Theaters als Transformator sprechen.The Sun of Art: Zeki Müren (Donnerstag, 13. Februar)Der verstorbene Zeki Müren war Sänger, Komponist, Designer, Schauspieler, Dichter und eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Popkultur in der Türkei. Der Künstler genoss es, seine queere Identität in einer sehr traditionellen Gesellschaft offen zu zeigen - und war überraschenderweise keinen Repressionen ausgesetzt. Nach dem Dokumentarfilm wird der Fashiondesigner Barbaros Sansal über Müren sprechen - und über die Schwierigkeiten, in der heutigen Türkei mit einer queeren Identität zu leben.My Tatar (Freitag, 14. Februar)Dokumentarfilm über die geheime Liebesbeziehung von Premierminister Adnan Menderes, der 1960 durch einen Militärputsch gestürzt und 1961 erhängt wurde. Seine Partnerin Ayhan Aydan war eine verheiratete Opernsängerin. Das Paar erlebte eine der turbulentesten Affären der Zeitgeschichte. Der Dokumentarfilm wird am Valentinstag gezeigt. Zu Gast sind der Politiker Cem Özdemir und seine Frau Pia Castro, um über "eine Affäre im politischen Sturm" zu sprechen.radioeins präsentiert Can's Cinema vom 10. bis 14. Februar 2020, jeweils um 19.30 Uhr, im Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Alle Filme werden in der türkischen Originalversion mit deutschen Untertiteln (OmU) gezeigt.Tickets für die VeranstaltungenTickets für die Veranstaltung mit Can Dündar kosten EUR 10,00 pro Abend. Sie sind online erhältlich über www.radioeins.de oder an der Abendkasse im Babylon am Rosa-Luxemburg Platz.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4507128