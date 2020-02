Heute wird es für Fußball-Fans wieder spannend: Die ersten Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals stehen an. Nicht nur Fans des börsennotierten Vereins Borussia Dortmund werden die Achtelfinalparty des BVB gegen Werder Bremen am Abend mit Spannung erwarten.Werder vs BVB live in der ARDWenn das Spiel zwischen dem BVB und Werder am Dienstag um 20:45 Uhr angepfiffen wird, können nicht nur Sky-Abonnenten live dabei sein. Das Spiel wird live im Free-TV übertragen und läuft beim öffentlich-rechtlichen ...

