DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ISRA VISION O.N. ISR DE0005488100 10.02.2020 09:10 CET
START RESTART AUCTION: 09:10
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 09:20
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