Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 25.02.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 619 internationalen Medien
Mega-Chance Palladium: Europäischer Palladiumjunior von der Masse noch völlig unentdeckt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H841 ISIN: IT0005282725 Ticker-Symbol: 8GG 
Frankfurt
24.02.20
08:05 Uhr
12,940 Euro
+0,080
+0,62 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GAMENET GROUP SPA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GAMENET GROUP SPA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
12,840
13,300
08:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ELMU
BUDAPESTI ELEKTROMOS MUEVEK NYRT Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BUDAPESTI ELEKTROMOS MUEVEK NYRT98,500,00 %
GAMENET GROUP SPA12,940+0,62 %