San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neue, für rechenintensive Anwendungen, schnelle Bereitstellung und höchste Leistungsanforderungen optimierte MegaDC-Produktreihe von Servern unterstützt offene Standards wie OpenBMC und OCP V3.0 SFF-NetzwerkkartenSuper Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein Weltmarktführer bei Enterprise Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie, gab heute die Einführung seiner neuen MegaDC-Produktreihe von Servern bekannt - die ersten COTS-Systeme (Commercial Off The Shelf), die ausschließlich für den großtechnischen Einsatz in Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden.Die bahnbrechenden MegaDC-Server von Supermicro sind zweckbestimmte, flexible COTS-Plattformen, die speziell für den großtechnischen Einsatz in Hyperscale-Infrastrukturen entwickelt wurden. Durch Reduzierung der Anzahl von Komponenten und Optimierung der Energieverteilungs- und Backplane-Designs bieten MegaDC-Server erhöhte Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit. Zur Erhöhung der Flexibilität unterstützen diese neuen Server offene Standards wie OpenBMC, die maßgeschneiderte Kontrolle über Funktionalität und Versionierung, fortschrittliche E/A-Module (AIOM) mit Unterstützung von OCP V3.0 SFF-Karten sowie gemeinsame redundante Stromversorgungen (CRPS) bieten."Auf der Grundlage des fortgesetzten raschen Ausbaus unserer Produktionskapazität verfügt Supermicro nun über eine gute Position für die Bereitstellung von Dienstleistungen für Hyperscale-Rechenzentren", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Vor diesem Hintergrund haben wir die neue Produktreihe von MegaDC-Servern ausschließlich für Kunden entwickelt, die Rechenzentren im Internet-Maßstab betreiben. MegaDC-Server wurden für die Reduzierung der Bereitstellungszeiten und die Bereitstellung optimaler Leistung pro eingesetztem Watt und Dollar optimiert. Wir verstehen, dass große Rechenzentren bei steigender Nachfrage häufig lange Vorlaufzeiten in Kauf nehmen und sich bei sinkender Nachfrage gelegentlichen Herausforderungen stellen müssen. Supermicro kann dazu beitragen, Bedenken hinsichtlich dieser Nachfrageschwankungen auszuräumen, indem wir für angemessene Vorratsbestände unserer neuen MegaDC-Server sorgen."Die heutige Einführung der MegaDC-Server umfasst fünf neue X11-Systeme, bestehend aus zwei 1U-Systemen und drei 2U-Systemen, die für Implementierung mit Cloud-Stückzahlen mit ausreichenden Größenvorteilen zur Verfügung stehen. Alle diese MegaDC-Systeme unterstützen zwei der neuen 2nd Gen Intel Xeon Scalable Prozessoren, 16 Speichersteckplätze, einen AIOM-Steckplatz, duale 25G Ethernet-Ports und OpenBMC. Zu weiteren Leistungsmerkmalen gehören Großverpackungen zur Reduzierung der zum Auspacken erforderlichen Zeit, optimierte mechanische Konstruktionen zur Maximierung des Luftstroms zu den CPUs, Speichermodulen und GPUs sowie niederohmige 12-V-Energieverteilung aus einer einzelnen Quelle zur Erhöhung der Verfügbarkeit und Energieeffizienz des Systems.Weitere Informationen über diese neuen Produkte von Supermicro finden Sie unter www.supermicro.com/MegaDC.Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um aktuelle Neuigkeiten und Mitteilungen zu erhalten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den führenden Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud-Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.SMCI-FFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1097230/Super_Micro_MegaDC_Servers.jpgPressekontakt:Michael KalodrichSuper Micro Computer, Inc.PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/4542817