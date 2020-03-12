Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 12.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ABBD ISIN: US49803V1070 Ticker-Symbol: 1YI 
Tradegate
09.03.20
16:22 Uhr
0,426 Euro
-0,068
-13,68 %
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
KITOV PHARMA LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KITOV PHARMA LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,244
0,256
16:16
0,243
0,257
16:19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
KITOV PHARMA
KITOV PHARMA LTD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KITOV PHARMA LTD ADR0,426-13,68 %