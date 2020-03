Vancouver (British Columbia), 19. März 2020. CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE: CNFA) (vormals KYC Technology Inc.) ("CanaFarma Hemp" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es ein Pachtabkommen hinsichtlich 100 Acres Ackerland in Cato (New York) unterzeichnet hat, wodurch sich die Größe der Farm des Unternehmens gegenüber 2019 nahezu verdoppelt.Im Jahr 2019 bewirtschaftete CanaFarma Hemp eine 55 Acres große Farm im Bundesstaat New York und erntete 128.000 Pfund Hanf-Biomasse, wobei ein Ertrag von über 2.300 Pfund pro Acre erzielt wurde, was um 50 Prozent mehr ist als der durchschnittliche landwirtschaftliche Ertrag, der nach Ansicht des Managements des Unternehmens in der Größenordnung von 1.500 Pfund pro Acre liegt. Darüber hinaus lag die CBD-Potenz der Biomasse bei über 14 Prozent - die durchschnittliche Potenz liegt Annahmen zufolge bei etwa zehn Prozent.David Lonsdale, CEO of CanaFarma, sagte: "Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Ernte, die wir 2019 verzeichnet haben, und wir sind bestrebt, dieses Leistungsniveau auch im Jahr 2020 fortzusetzen."CanaFarma Hemp ist auch aktiv bestrebt, seine landwirtschaftliche Nutzfläche sowohl im Bundesstaat New York als auch in den benachbarten Bundesstaaten zu erweitern.Über CanaFarma Hemp Products Corp.CanaFarma Hemp ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Hanf anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis für Verbraucher, die einen Direktmarketing-Ansatz verfolgen.WARNHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich zukünftiger Entwicklungen und der Geschäfte und Betriebsabläufe des Unternehmens nach der Notierung an der CSE. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten sowie Verzögerungen oder das Ausbleiben von Genehmigungen durch das Board of Directors, die Aktionäre oder die Aufsichtsbehörden. Die Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:David LonsdaleChief Executive Officer,Telefon: (214) 704-7942E-Mail: david@canafarmacorp.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA13683D1087