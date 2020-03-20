FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.03.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DRE EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 20.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-DAY WILL BE IN THE SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
2VO XFRA FI4000074984 VALMET OYJ 0.800 EUR
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