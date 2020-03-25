FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 25.03.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 25.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASON THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
5CI XFRA ES0105027009 C.D.DIS.INT.LOG.HD.EO-,20 0,81 EUR
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 25.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASON THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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