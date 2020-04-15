DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HOLLY ENERGY PART. L.P. HHN US4357631070 BAW/UFN
PHILLIPS 66 PRT. LP UTS W66A US7185492078 BAW/UFN
SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 1SM US8661421029 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HOLLY ENERGY PART. L.P. HHN US4357631070 BAW/UFN
PHILLIPS 66 PRT. LP UTS W66A US7185492078 BAW/UFN
SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 1SM US8661421029 BAW/UFN
HOLLY ENERGY PARTNERS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de