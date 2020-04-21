FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD
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CRLN XFRA CH0008702190 CICOR TECHNOL.NAM. SF 10
M5F XFRA AU000000MXR4 MAXIMUS RESOURCES LTD
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