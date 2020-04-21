DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DRAEGERWERK GEN.S.A. DRW5 DE0005550651 21.04.2020 HZE/EOT
DRAEGERWERK GEN.S.K. DRW7 DE0005550677 21.04.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DRAEGERWERK GEN.S.A. DRW5 DE0005550651 21.04.2020 HZE/EOT
DRAEGERWERK GEN.S.K. DRW7 DE0005550677 21.04.2020 HZE/EOT