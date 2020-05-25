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WKN: A2P22Y ISIN: FR0013506730 Ticker-Symbol: VACD 
München
25.05.20
09:49 Uhr
30,000 Euro
-2,992
-9,07 %
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
CAC Mid 60
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5-Tage-Chart
VALLOUREC SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,25530,45512:21
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