DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINA 17/47 XS1715535123 BAW/UFN
ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS XS0501195134 BAW/UFN
ARGENTINA 10/38 PARS XS0501195993 BAW/UFN
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ARGENTINA 17/47 XS1715535123 BAW/UFN
ARGENTINA 10/33 DISCOUNTS XS0501195134 BAW/UFN
ARGENTINA 10/38 PARS XS0501195993 BAW/UFN
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