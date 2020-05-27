DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINA 2026 B P1 RAVA US040114GX20 BAW/UFN
ARGENTINA 2027 RAVD US040114HL72 BAW/UFN
ARGENTINA 17/28 A8R4 XS1715303779 BAW/UFN
ARGENTINA 2021 A P1 RKA2 US040114GW47 BAW/UFN
ARGENTINA 2028 RAVB US040114HF05 BAW/UFN
ARGENTINA 2022 RAVC US040114HK99 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ARGENTINA 2026 B P1 RAVA US040114GX20 BAW/UFN
ARGENTINA 2027 RAVD US040114HL72 BAW/UFN
ARGENTINA 17/28 A8R4 XS1715303779 BAW/UFN
ARGENTINA 2021 A P1 RKA2 US040114GW47 BAW/UFN
ARGENTINA 2028 RAVB US040114HF05 BAW/UFN
ARGENTINA 2022 RAVC US040114HK99 BAW/UFN
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