FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARGENTINA 2020 ARARGE3200U1
ARGENTINA 2033 DISC ARARGE03E113
ARGENTINA 16/22 XS1503160225
AB/FROM ONWARDS 28.05.2020
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARGENTINA 2020 ARARGE3200U1
ARGENTINA 2033 DISC ARARGE03E113
ARGENTINA 16/22 XS1503160225
AB/FROM ONWARDS 28.05.2020
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