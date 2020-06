München (ots) - Im aktuellen Rating von Morgen & Morgen zur Berufsunfähigkeit (BU) überzeugte die Bayerische mit ihren Tarifen: Gleich 19 BU-Tarife der Bayerischen erhielten fünf Sterne und damit die Bestbewertung."Das ist ein großartiges Ergebnis für uns", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Der Markt für BU-Versicherungen wächst weiter und wir bedienen die zunehmende Nachfrage mit Top-Tarifen. Es steigt das Bewusstsein der jungen Leute, dass auch ihre Altersgruppe nicht selten von Berufsunfähigkeit betroffen ist."Das BU-Rating unterstützt Makler bei der Tarifwahl und dient als Richtlinie dafür, welche Tarife sie ihren Kunden empfehlen.Einige Highlights der BU-Tarife der Bayerischen: Bei der Bayerischen profitieren die Kunden von - im Marktvergleich außergewöhnlich zahlreichen - Möglichkeiten der Nachversicherung und nachträglichen Anpassung ihrer Policen. Die Bayerische bietet auch einen Tarif speziell für junge Leute an. Schüler, Studenten, Auszubildende und Berufsanfänger erhalten die Möglichkeit einer frühzeitigen, kostengünstigen Vorsorge. Das Besondere: Versicherungsnehmer zahlen einen sehr günstigen Anfangsbeitrag, erhalten dabei aber von Beginn an die vollen Leistungen.Insgesamt untersuchte das Analysehaus im 25. Jahrgang seines Ratings "Berufsunfähigkeit" 525 Tarife und Tarifkombinationen von 67 Anbietern am Markt.Auf Basis von vier Teilratings mit unterschiedlicher Gewichtung ergibt sich die Gesamtnote: Bedingungen (40 Prozent), Kompetenz (30 Prozent), Beitragsstabilität (20 Prozent) und Antragsfragen (10 Prozent).Neben der BU-Tarife untersuchten die Analysten von Morgen & Morgen auch die Gründe für eine Berufsunfähigkeit. Als BU-Hauptursachen zeigten sich Nervenerkrankungen mit über 30 Prozent - gefolgt von Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates mit knapp 20 Prozent.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4611409