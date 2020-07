San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Anatomage Inc., ein Marktführer für medizinische 3D-Bildgebungstechnologie, kündigt heute das Anatomage eBook an, ein eBook, das es Studenten ermöglicht Anatomie und Physiologie online an echten menschlichen Leichen zu studieren.Das Anatomage eBook besteht aus 25 Kapiteln, die die wichtigsten Konzepte der Anatomie und Physiologie von 12 essentiellen Körpersystemen und -funktionen vorstellen. Für jedes Konzept werden die Benutzer mit Lehrtexten und dynamischen Bildern visuell durch all zugehörigen Körperteile, von Makro- bis Mikrostrukturen, geführt. Da die Mehrzahl der Bilder im Anatomage eBook echten menschlichen Leichen entstammen (Anatomage Tisch), sind die digitalen Inhalte genaue Abbildungen der menschlichen Anatomie, die es Studenten erleichtern, anatomische Begriffe zu enträtseln und sich einzuprägen.Das Anatomage eBook ist für das Online-Studium optimiert. Studenten können die Inhalte von überall aufrufen. Im Gegensatz zu anderen Online-Tools bietet das eBook eine einzigartige Benutzererfahrung, die fesselnd und leicht zu navigieren ist. Die Inhalte sind extrem visuell und basieren auf den bekannten fotorealistischen Humandaten von Anatomage.Das Anatomage eBook ist ein dynamisches, webbasiertes Lehrbuch mit einer interaktiven, ästhetisch ansprechenden Benutzeroberfläche, auf der Studenten eine Vielzahl von Anatomie- und Physiologie-Themen mithilfe interaktiver Steuerelemente erforschen können. Die Benutzer brauchen lediglich auf den Bildschirm zu tippen und mit der Maus zu scrollen, um die verschiedenen anatomischen Komponenten zu erforschen. Angrenzende und winzige Strukturen sind für eine bessere Unterscheidung farblich hervorgehoben. Darüber hinaus können die Leichenmodelle zur besseren Ansicht gedreht und eingerastet werden. Aufgrund seiner hohen Interaktivität verwandelt das Anatomage eBook klinische und anatomische Terminologie effizient in anschauliche Lernvisualisierungen, die sich bei den Studenten leicht einprägen.Das Anatomage eBook ist ein effektives Lern-Tool für Studenten der Anatomie und Physiologie im Grundstudium. Das eBook enthält Fragen zu den verschiedenen Schlüsselthemen, um den Lernfortschritt zu beurteilen. Da das Anatomage eBook überall mit einem Internetanschluss zugänglich ist, eignet es sich als Online-Lern-Tool für den Unterricht und das Selbststudium gleichermaßen. Aufgrund seiner multimedialen Plattform in Kombination mit der präzisen Darstellung von Anatomie und Physiologie setzt das Anatomage eBook einen neuen Standard für digitale Lehrbücher in der medizinischen Bildungsbranche.Das Anatomage eBook ermöglicht es Ihren Studenten:- die menschliche Anatomie mithilfe genauer, echter Bildern und Daten von echten menschlichen Leichen zu studieren- mit realen Inhalten zur menschlichen Anatomie und Physiologie auf einer intuitiven Benutzerfläche zu interagieren- 12 Systeme der menschlichen Anatomie und Physiologie zu visualisieren, darunter Muskel-, Atem-, Neuro-, Verdauungs-, Integumental-, Harn-, Lymph- und Immunitätssysteme, Fortpflanzungs-, Herz- und endokrine Systeme- ihre Merkfähigkeit durch visuell stimulierende Lernmaterialien zu stärken- präzise Anatomie- und Physiologieinhalte überall und jederzeit aufzurufen und zu überprüfen Weitere Informationen finden Sie hier oder kontaktieren Sie info@anatomage.com.Informationen zu AnatomageAls Marktführer im Bereich der medizinischen Virtualisierungstechnologie ermöglicht Anatomage ein Ökosystem aus 3D-Anatomie-Hardware und -Software, damit Benutzer die Anatomie mit höchster Genauigkeit visualisieren können. Anatomage hat sich im Bildungs- und Gesundheitswesen etabliert und setzt mit seinen hochinnovativen Produkten neue Maßstäbe für das standardmäßige Anatomiestudium, die medizinische Diagnose und Behandlungsplanung.Kontakt:Jack ChoiCEOAnatomage Inc.Telefon: 1-408-885-1474E-Mail: info@anatomage.com https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2846094-1&h=3170240284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2846094-1%26h%3D1176128452%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.anatomage.com%252F%26a%3Dwww.anatomage.com&a=www.anatomage.com Video - https://www.youtube.com/watch?v=ihVy1KxcJ0oLogo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpgOriginal-Content von: Anatomage Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123076/4641267