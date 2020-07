Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - LTI Canvas hilft Unternehmen mithilfe von Microsoft-Technologie bei der Umstellung auf neue Wege des ArbeitensLarsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat die moderne Software-Entwicklungsplattform LTI Canvas eingeführt, die dringend benötigte Lösungen für das Arbeiten an unterschiedlichen Orten bietet. LTI Canvas ist eine integrierte Plattform, auf der verschiedene Prozesse, Tools und Methoden zusammengeführt werden, um Technologie und Geschäftsergebnisse zu verbessern, auch wenn die beteiligten Teams in einer verteilten Umgebung arbeiten.LTI Canvas ist eine stabile digitale Plattform, mit der Unternehmen ihre Effektivität und Innovationsfähigkeit in einer Remote- oder Hybridumgebung verbessern können. LTI Canvas bündelt Microsoft-Technologien und LTI-Lösungen und hilft IT-Fachkräften in allen Branchen, problemlos zusammenzuarbeiten und ihre Produktivität zu erhalten. Die Plattform basiert auf einer Microservice-Architektur und nutzt unter anderem Microsoft-Plattformen wie Azure und Microsoft 365 (einschließlich Teams), sowie das Ways-of-Working-Lösungspaket von LTI. LTI Canvas integriert Prozesse wie Softwareentwicklung, Support, Übergangsprozesse, Wissensmanagement, Infrastrukturmanagement und Informationssicherheit. Dabei werden mithilfe von künstlicher Intelligenz/maschinellem Lernen und Analytik Funktionen in Cloud, Agile, DevOps und Design Thinking konsolidiert.Nachiket Deshpande, COO und Vorstandsmitglied von LTI kommentierte: "Die Pandemie hat Unternehmen gezwungen, ihren Ansatz in Bezug auf Geschäftskontinuität und Mitarbeiterproduktivität neu zu überdenken. Da sich Hybrid-Arbeitsumgebungen immer mehr durchsetzen, haben wir LTI Canvas als integrierte Plattform entwickelt, die es möglich macht, Software remote zu entwickeln und zu liefern. LTI Canvas fördert produktive Interventionen und macht es möglich, Upstream-Prozesse wie Lösungssuche, Anforderungsworkshops und Übergangsprozesse remote durchzuführen. LTI Canvas ist unser Entwurf für die Softwareentwicklung der Zukunft."Meetul Patel, Executive Director, Strategic Growth, Microsoft Indien, fügte hinzu: "Wir haben uns von unseren Kunden und Partnern inspirieren lassen, die sich mithilfe von digitalen Tools branchen- und länderübergreifend in einer neu entstehenden Umgebung zurechtfinden müssen. Microsoft Azure und moderne Technologien helfen dabei, die technologischen Anforderungen unternehmensübergreifend und sicher zu beschleunigen und ermöglichen Innovationen, die die Arbeitswelt revolutionieren können. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LTI bei der Entwicklung von LTI Canvas. Die Plattform bietet einen einzigartigen mehrschichtigen Ansatz, damit Unternehmen bei der Entwicklung der Fähigkeit, von überall aus zu arbeiten, erfolgreich sind."LTI Canvas bietet dabei mehr als nur "Work from Home" (WFH): Everything from Home (xFH) enthält fünf Schichten mit jeweils spezifischen Toolsets, Kontrollen und Ergebnissen. Die erste Schicht enthält die Kernanforderung, um von zu Hause aus betriebsfähig zu sein ("Operational from Home") und ermöglicht den Mitarbeitern ein reibungsloses und effizientes Arbeiten im Home-Office. Die nächste Schicht bietet sichere Verbindungsoptionen ("Secured from Home"). Die dritte Schicht ermöglicht die aktive Kollaboration mit Remote-Mitarbeitern ("Engaged from Home"). Die vierte Schicht ermöglicht eine höhere Produktivität von zu Hause aus ("Productive from Home"). Die letzte Schicht schließlich ermöglicht die private und berufliche Weiterentwicklung (Growth from Home), um entsprechend skalieren zu können.Weitere Informationen zur Plattform erhalten Sie unter https://canvas.lntinfotech.com/ (https://ind01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcanvas.lntinfotech.com%2F&data=02%7C01%7CShambhavi.Revandkar%40lntinfotech.com%7C4b70d50a5f054470303608d8224d07ba%7C02aa9fc118bc4798a020e01c854dd434%7C0%7C0%7C637297061521480674&sdata=egFiFIoc70%2B0zFJZgmCbWxsIYZzqB5%2BeCGUDP14QP6Y%3D&reserved=0)Informationen zu LTILTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 420 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit unserer Mosaic-Plattform und ermöglichen so ihre Entwicklung im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analytik, IoT und Cloud. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unseres einzigartigen Erbes verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com (http://www.lntinfotech.com/) oder folgen Sie uns unter @LTI_Global- Lesen Sie unsere News (https://www.lntinfotech.com/news-events/) und Blogs (https://www.lntinfotech.com/blogs/)- Folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/LTI_Global) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/l&t-infotech)- Liken Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/LarsenToubroInfotech/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)- Sehen Sie sich unsere Videos auf YouTube (https://www.youtube.com/user/LarsenToubroInfotech) an - xFH - LTI-Design - Erfolg im Home-Office der Zukunft (https://www.lntinfotech.com/blogs/xfh-lti-design-for-thriving-in-the-wfh-future/)- LTI veröffentlicht SafeRadius, eine Return-to-Work-App zur Gewährleistung der Mitarbeitersicherheit (https://www.lntinfotech.com/news-event/lti-introduces-saferadius-a-return-to-work-app-to-ensure-employee-safety/) Pressekontakt:aufnahme mit LTI:Ähnliches:Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1044154/LTI_Logo.jpgOriginal-Content von: LTI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145474/4646298