FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARIE BRIZARD W.+S.IN.EO2 BED FR0000060873
AB/FROM ONWARDS 17.07.2020 10:00 CET
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MARIE BRIZARD W.+S.IN.EO2 BED FR0000060873
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