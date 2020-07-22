Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 22.07.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 637 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12BXL ISIN: KYG190211071 Ticker-Symbol: 85C 
Frankfurt
22.07.20
08:02 Uhr
0,242 Euro
-0,088
-26,67 %
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
CAR INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAR INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3080,35408:40
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CAR INC
CAR INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CAR INC0,242-26,67 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.