Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 23.07.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 637 internationalen Medien
Krasser Hebel für den Early Bird? KUV 2020e unter 2!!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 881905 ISIN: GB0007908733 Ticker-Symbol: SCT 
Tradegate
23.07.20
08:08 Uhr
15,500 Euro
-0,165
-1,05 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
FTSE-100
1-Jahres-Chart
SSE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SSE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,63515,75507:31
15,22515,62008:45
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CRANSWICK
CRANSWICK PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CRANSWICK PLC39,500-1,20 %
GRAPHEX MINING LIMITED0,024-44,05 %
NEXR TECHNOLOGIES SE4,800+63,50 %
SCANCELL HOLDINGS PLC0,058-23,20 %
SSE PLC15,500-1,05 %
STENPROP LIMITED1,2700,00 %
WATCHSTONE GROUP PLC0,932+1,08 %
WHEELOCK AND COMPANY LTD7,000-0,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.