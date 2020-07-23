FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.
SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC
0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10
GR2 XFRA AU000000GPX0 GRAPHEX MNG LTD.
M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1
SCP XFRA GB00B63D3314 SCANCELL HLDGS LS -,001
50L XFRA GG00BFWMR296 STENPROP LTD. LS-,0000012
99SC XFRA DE000A1K03W5 NEXR TECHN.SE INH O.N.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.
SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC
0U6 XFRA GB0002318888 CRANSWICK PLC LS-,10
GR2 XFRA AU000000GPX0 GRAPHEX MNG LTD.
M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1
SCP XFRA GB00B63D3314 SCANCELL HLDGS LS -,001
50L XFRA GG00BFWMR296 STENPROP LTD. LS-,0000012
99SC XFRA DE000A1K03W5 NEXR TECHN.SE INH O.N.
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