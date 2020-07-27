FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.07.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 28.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RMC XFRA FR0000130395 REMY COINTREAU EO 1,60
XFRA CA4592211078 INTL CANNABRANDS INC.
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XFRA CA4592211078 INTL CANNABRANDS INC.
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