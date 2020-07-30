FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.115 EUR
6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.255 EUR
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UCI XFRA US1264021064 CSW IND. INC. DL-,01 0.115 EUR
6D81 XFRA US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS INC. ON 0.255 EUR
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