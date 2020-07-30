Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 30.07.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 636 internationalen Medien
Gold-Exploration beginnt! Jeder Treffer kann Aktie explodieren lassen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PLC7 ISIN: US26614N1028 Ticker-Symbol: 6D81 
Tradegate
30.07.20
08:03 Uhr
47,020 Euro
-0,165
-0,35 %
Branche
Chemie
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
DUPONT DE NEMOURS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DUPONT DE NEMOURS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,79047,07508:12
46,74547,03508:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CSW INDUSTRIALS
CSW INDUSTRIALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CSW INDUSTRIALS INC56,50-2,59 %
DUPONT DE NEMOURS INC47,020-0,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.