FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCWORK CORP. DL-,01 4R8 US78396V1098
AB/FROM ONWARDS 11.08.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SCWORK CORP. DL-,01 4R8 US78396V1098
AB/FROM ONWARDS 11.08.2020
SCWORX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de