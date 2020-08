Peking (ots/PRNewswire) - Ein Charterflugzeug, das von der Stadtverwaltung Changshu beauftragt wurde, brachte am 8. August 80 japanische Arbeitnehmer zur Wiederaufnahme ihrer Arbeit zurück.Changshu in der ostchinesischen Provinz Jiangsu liegt im Hinterland des Jangtse-Deltas und ist ein wichtiger Knotenpunkt, an dem der Yangtze River Economic Belt und der wirtschaftliche Streifen entlang der Küste aufeinander treffen. Heute sind in Changshu in der ostchinesischen Provinz Jiangsu mehr als 200 japanisch finanzierte Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 6,9 Milliarden US-Dollar ansässig. Changshu hat seine Anstrengungen verstärkt, sein Geschäftsumfeld weiter zu verbessern und auslandsfinanzierte Unternehmen besser zu bedienen.Gegenwärtig verzeichnet Changshu Gesamtinvestitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar durch japanisch finanzierte Unternehmen in seiner High-Tech-Zone mit einem kumulierten eingetragenen Kapital von 1,77 Milliarden US-Dollar.Während sich die Stadtverwaltung von Changshu bewusst war, dass japanische Arbeitnehmer in Changshu wegen einschlägiger Epidemie-Präventionsmaßnahmen und teurer Flugtickets nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, unternahm sie umfangreiche Anstrengungen zur Kommunikation mit den vorgesetzten Abteilungen und beantragte den Charterflug, damit die japanischen Arbeitnehmer wieder einreisen konnten.Um die Gefahr einer Ausbreitung der Epidemie zu verringern und die Sicherheit der Passagiere zu schützen, wurden die japanischen Arbeitnehmer vor dem Abflug dreimal einer Temperaturkontrolle unterzogen und mussten sich nach der Landung in Changshu einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen.Durch diesen Schritt wird nicht nur ein Luftkanal geschaffen, der den Unternehmen hilft, ihre Arbeit und Produktion rechtzeitig wieder aufzunehmen, sondern auch ihre finanzielle Belastung durch billigere Tickets für Charterflüge verringert."Im Zuge der Seuchenprävention und -bekämpfung habe ich die strengen Kontrollmaßnahmen der chinesischen Regierung und ein fortschrittliches Management-Niveau beobachtet, und man konnte die starke Unterstützung der Stadtverwaltung von Changshu für die Marktteilnehmer spüren", sagte ein japanischer Mitarbeiter von Sumitomo Rubber (China) Co., Ltd.In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 stieg das BIP von Changshu im Jahresvergleich um 0,7 % auf 108,5 Milliarden Yuan inmitten von Anzeichen einer breiteren wirtschaftlichen Erholung von der Coronavirus-Krise, und der tatsächliche Einsatz ausländischen Kapitals belief sich auf 895 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 104,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.Außerdem erlebte Changshu 161 neue Schlüsselprojekte, die in der ersten Hälfte des Jahres 2020 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 55,28 Milliarden Yuan unterzeichnet wurden, während die Stadt die Unterstützung für Projektinvestitionen durch Cloud-Signing-Aktivitäten intensiviert hat.Von den erteilten Projekten hatten sieben Projekte ausländische Investitionen von jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar erhalten.Link zur ursprünglichen Mitteilung: https://en.imsilkroad.com/p/315408.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1226040/Changshu.jpgPressekontakt:Silvia+86 15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4676120