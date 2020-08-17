Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 17.08.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 645 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 883941 ISIN: TH0245010010 Ticker-Symbol: THAF 
Frankfurt
17.08.20
08:02 Uhr
0,077 Euro
-0,013
-14,44 %
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0790,10709:16
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL0,077-14,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.