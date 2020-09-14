FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CABRAL GOLD INC. C3J CA1271061022
AB/FROM ONWARDS 14.09.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CABRAL GOLD INC. C3J CA1271061022
AB/FROM ONWARDS 14.09.2020
CABRAL GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de