FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LCT HLDGS LTD DL-,20 L5N1 BMG5376C1010
AB/FROM ONWARDS 17.09.2020 09:01 CET
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LCT HLDGS LTD DL-,20 L5N1 BMG5376C1010
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