DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 5P0B XS0835890350 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/25 5P0C XS0982711714 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/25 5P0D USN6945AAJ62 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 13/23 US71647NAF69 14.10.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 12/23 5P0B XS0835890350 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/25 5P0C XS0982711714 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/25 5P0D USN6945AAJ62 14.10.2020 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 13/23 US71647NAF69 14.10.2020 HZE/EOT
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