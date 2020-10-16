FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA ENERGY ENG. H YC 1 2E5 CNE1000023C8
AB/FROM ONWARDS 16.10.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA ENERGY ENG. H YC 1 2E5 CNE1000023C8
AB/FROM ONWARDS 16.10.2020
CHINA ENERGY ENGINEERING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de