BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 258 (251) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1030 (990) PENCE - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ENDESA AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 26,50 (24) EUR JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 61 (59) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 5500 (5300) PENCE - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 134 (158) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 48 (43) EUR - 'BUY'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR KWS SAAT AUF 74 (75) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR 1&1 DRILLISCH AUF 19 (21) EUR - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 119 (157) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 34 (30) EUR - 'NEUTRAL'DZ BANK HEBT HAWESKO AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - FAIRER WERT 47 (42) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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