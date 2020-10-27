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WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP 
Xetra
26.10.20
17:35 Uhr
97,50 Euro
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Software
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EURO STOXX 50
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102,02102,6608:58
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5-Tage-Chart
DEUTSCHE POST
DEUTSCHE POST AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE POST AG39,640-2,39 %
FREENET AG16,365-1,62 %
SAP SE97,50-21,94 %
UNILEVER NV50,46-1,14 %
UNILEVER PLC51,38-1,23 %
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