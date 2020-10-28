FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CITIC DAMENG HLDGS HD-,05 00D BMG2202Z1077
AB/FROM ONWARDS 28.10.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CITIC DAMENG HLDGS HD-,05 00D BMG2202Z1077
AB/FROM ONWARDS 28.10.2020
CITIC DAMENG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de