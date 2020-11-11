FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SPOT COFFEE (CANADA) LTD 33O CA84921K1057
AB/FROM ONWARDS 11.11.2020 11:25 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SPOT COFFEE (CANADA) LTD 33O CA84921K1057
AB/FROM ONWARDS 11.11.2020 11:25 CET
SPOT COFFEE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de